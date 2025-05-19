1.2 مليار دولار.. متى تتسلم مصر شريحة قرض صندوق النقد الخامسة؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لمؤشرات الأولية لمراجعات صندوق النقد، لذلك توقع أن المراجعة الحالية ستستكمل قبل بداية العام المالي الجديد 2025/ 2026.

وتوقع الفقي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن صرف الشريحة الخامسة ستكون قبل نهاية العام المالي الحالي حتى تدرج ضمن موازنة العام الجاري.

وأكد الفقي، على أنه في حال موافقة مجلس الإدارة على المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من التمويل الاستثنائي الخاص بـ"الصلابة والاستدامة"، بقيمة 1.3 مليار دولار أخرى، تُصرف بحوالي 350 مليون دولار كدفعة أولى. وسيتبقى بعد ذلك ثلاث شرائح أخرى تصرف مع ثلاث مراجعات قادمة مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الفقي، إلى أن البعثة الخامسة لصندوق النقد الدولي تناقش حاليًا عدة موضوعات محورية مع الحكومة المصرية تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض.

وقال إن أبرز هذه الموضوعات تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وأسباب تباطؤ تنفيذه، بالإضافة إلى معايير الأداء الكمي والمؤشرات الهيكلية المطلوب تحقيقها.

ووفق جدول الصندوق فإن قيمة الشريحة الخامسة ستبلغ 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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