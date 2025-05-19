الكيلو يصل إلى 20 جنيها.. ما السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، "لمصراوي"، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، بنحو 10 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم تتراوح في أسواق التجزئة ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 5 و10 جنيهات في الأسابيع الماضية.

وأوضح النجيب، أن الزيادة الحالية ترجع إلى إنتهاء موسم الزراعة الشتوي، خاصة في محافظات الصعيد، مما أدى إلى قلة المعروض في الأسواق، بالتالي ارتفاع الأسعار.

وأشار النجيب، إلى أن الإنتاج من العروة الصيفية سيبدأ بالتبشير من محافظات مثل البحيرة والإسكندرية ومناطق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي لم تصل بعد إلى ذروة الإنتاج، لذلك ارتفعت الأسعار لحين ظهور الإنتاج من هذه المناطق.

وأضاف النجيب، أن ذلك يعد طبيعيًا خلال فترة الانتقال بين العروات الزراعية، مؤكداً أن الأسعار ستبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الـ20 يومًا المقبلة، مع زيادة كميات المعروض في الأسواق.

وأوضح النجيب، أن المؤشر الرئيسي لتحرك الأسعار يظل هو حجم الإنتاج، قائلاً: "كلما زاد الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في السوق، انعكس ذلك مباشرة على الأسعار بالانخفاض".

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