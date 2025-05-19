أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 19-5-2025 في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الملوخية، والخيار، والجوافة، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و 15جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و44 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.

يوسفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و60 جنيهًا.