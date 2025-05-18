سعر الذهب اليوم الأحد 18-5-2025 في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3020 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3883 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4530 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5178 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51780 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161036 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3203 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.