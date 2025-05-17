"ثاندر" تطلق المرحلة الأولى من منتج "ألفا" قبل عيد الأضحى لدعم المستثمرين

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر"، إن الشركة ستطلق المرحلة الأولى من منتج جديد تحت اسم "ثاندر ألفا"، قبل عيد الأضحى يهدف دعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، من خلال تقديم توصيات شخصية ومبنية على تحليل شامل لرغباته وسلوكه المالي.

وأوضح أن المنتج ويهدف إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما في ذلك محاكاة العوائد المحتملة لو كانوا استثمروا أموالهم خلال الأشهر الماضية.

وأضاف حمودة انهم نجحوا في فتح أكثر من 4.5 مليون حساب استثماري ونسبة 80% من أصحابها جدد على السوق، ونحو 50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين جغرافيًا.

وأشار إلى أن "ثاندر" أصبحت أكبر منصة تداول في السوق من حيث عدد المستخدمين الجدد، بقيمة تداولات بلغت 173 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأعلن عبد الرحمن عزام، أحد قيادات الشركة، عن عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية كبرى مثل بلتون، وإيميرج، وسي آي كابيتال، في إطار التوسع في الخدمات المالية.

وأضاف أنه تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة إدارة الأصول، ضمن خطة "ثاندر" لتقديم خدمات مالية متكاملة.

كما أشار إلى أن الشركة نجحت في جمع تمويل بقيمة 15 مليون دولار خلال جولة تمويلية حديثة، بمشاركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، هم: Prosus، Beco Capital، وWorld Engineering University.