معيط: صندوق النقد لا يتدخل في سياسات الدول وتوقعات بتحسن الاقتصاد المصري

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولي يلعب دورًا حيويًا في دعم الدول لتحقيق الاستقرار المالي، ومساعدة الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وأكد معيط، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الصندوق لا يفرض سياسات إصلاح اقتصادي على الدول، بل يقدم لها النصائح والحلول المناسبة.

وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم بتحديد المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول، ويضع تصورات للحلول التي تتوافق مع السياسات الوطنية لكل دولة.

وفي سياق متصل، أعرب وزير المالية السابق عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، متوقعًا تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن تأثير هذا التحسن سيظهر على حياة المواطنين بعد فترة من الوقت.

وأوضح معيط أن تحقيق الرخاء الذي يطمح إليه المواطنون يتطلب وقتًا، ولكنه أكد أن الأرقام الاقتصادية تشير إلى تطور ملحوظ.

وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 47 مليار دولار هذا العام، مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي العام.