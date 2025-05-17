النفط يواصل مكاسب للأسبوع الثاني مع انحسار التوترات بين الولايات المتحدة والصين

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الأسعار كبحتها توقعات بزيادة الإمدادات من إيران وأوبك+.، بحسب وكالة " رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.36 % لتسجل عند التسوية 65.41 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 87 سنتا أو 1.41 % لتسجل 62.49 دولار.

وسجلت المؤشرات القياسية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1% و2.4% على التوالي.

وتراجعت العقود بأكثر من 2% في الجلسة السابقة وسط احتمال التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وهو ما قد يؤدي إلى عودة الخام الإيراني إلى السوق العالمية.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كي فاينانشال: "إن الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط من جانب أوبك+ إلى جانب الاتفاق النووي الإيراني الأكثر احتمالا قد أعادت إلى الواجهة تجارة الهبوط".

وأضاف كيسلر: "في الأمد القريب، ومع انخفاض درجات الحرارة الجيوسياسية، سيكون هناك حاجة إلى طلب قوي على السفر الموسمي في الأشهر المقبلة لمواجهة الارتفاع المتوقع في الإمدادات".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران، وإن طهران وافقت "نوعًا ما" على شروطه، ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على المحادثات بأنه لا تزال هناك مسائل تحتاج إلى حل.

وكتب محللون في بنك آي إن جي في مذكرة أن الاتفاق النووي الذي يرفع العقوبات من شأنه أن يسمح لإيران بزيادة إنتاج النفط، مما يؤدي إلى إمدادات إضافية تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا.

وتعززت معنويات المستثمرين هذا الأسبوع بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط وأكبر اقتصادين في العالم، على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما، حيث سيخفض الجانبان الرسوم التجارية بشكل حاد.

وأثارت الرسوم الجمركية المتبادلة الضخمة مخاوف بشأن توجيه ضربة حادة للنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن محللين في شركة بي إم آي، وهي وحدة تابعة لشركة فيتش سوليوشنز، قالوا في تقرير بحثي إنه "بينما تترك فترة التهدئة التي تستمر 90 يوما الباب مفتوحا أمام تحقيق تقدم إضافي في خفض الحواجز التجارية على الجانبين، فإن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على المدى الأطول سيحد من ارتفاع الأسعار".