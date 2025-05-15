الذهب يفقد 105 جنيهات في شهر بالسوق المصري بعد هبوط أسعاره عالميا

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4525 جنيهًا، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وخسر الذهب نحو 105 جنيهات خلال شهر، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 4630 جنيهًا في 15 أبريل، لينخفض إلى 4525 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم.

ويعود الانخفاض في السوق المحلي بشكل أساسي إلى تراجع الأسعار العالمية، إذ هبط سعر الأونصة إلى 3183 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأوضح نادي نجيب أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، نظرًا لأنه سوق مفتوح على الخارج.

وجاء التراجع العالمي في أسعار الذهب مدفوعًا باتفاق بين الصين والولايات المتحدة، تم التوصل إليه يوم الاثنين.

ونص الاتفاق على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وبحسب بنود الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها في أبريل على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، وتطبق هذه الإجراءات لمدة 90 يومًا.

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