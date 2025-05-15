تصل لـ200 ألف جنيه.. حدود المعاملات في المحافظ الذكية بين شركات المحمول الأربعة

كتبت- آية محمد:

حققت المحافظ الإلكترونية انتشارًا واسعًا بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الكثيرون يعتمدون عليها في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني لما توفره من خدمات متنوعة مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، بسهولة وأمان.

ووفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31%، لتصل إلى 43.7 مليون محفظة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 33.3 مليون محفظة خلال نفس الفترة من عام 2024.

ومن الأمور المهمة التي يحتاج المستخدمون إلى معرفتها هي الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية، والحد الأقصى لرصيد المحفظة، والتي تختلف من شركة إلى أخرى.

ويرصد مصراوي في السطور التالية الحدود القصوى للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة: "إي آند، وفودافون، ووي، وأورنج":

إي آند كاش

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

فودافون كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 100 ألف جنيه شهريًا.

وي باي

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

أورنج كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

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