لماذا يحذر الخبراء من مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت؟

كتبت- آية محمد:

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" إن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات والفواتير الرسمية، وهو ما قد يهدد حقوق المشترين عند إعادة البيع.

ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الذهب دفع بعض المواطنين للجوء إلى الشراء عبر الإنترنت بحثًا عن أسعار أقل، دون إدراك المخاطر المرتبطة بهذه الطريقة.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن شراء الذهب عبر الإنترنت يحمل مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل غياب الضمانات الكافية .

وأوضح أن الذهب الذي يتم شراؤه أونلاين غالبًا يكون غير موثوق المصدر، وقد لا يقدم البائع فاتورة رسمية، بل أحيانًا لا يكون هناك محل فعلي للبائع، مما يصعب على المشتري إثبات ملكيته للذهب أو بيعه مستقبلًا.

ونوه نادي نجيب إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شددت على عدم بيع أو شراء الذهب بدون فاتورة رسمية.

وأوضح نجيب أن الطريقة الآمنة لشراء الذهب هي من خلال محلات معروفة وذات سمعة طيبة، ويفضل أن يكون المحل موثوقًا من قبل العائلة أو معروفًا في سوق الذهب، وذلك لتجنب التعرض لعمليات غش.

وأضاف أن التعامل مع محلات معروفة يضمن للمشتري الحصول على فاتورة رسمية موثقة باسم المحل، تحتوي على كافة البيانات الأساسية مثل الوزن، والعيار، والسعر، والكمية، وهو ما يعد سند ملكية يضمن حقوق المشتري عند إعادة بيع الذهب لاحقًا.

وأشار إلى أن البعض يتجه إلى شراء الذهب أونلاين بسبب انخفاض الأسعار مقارنةً بالأسعار في المحلات.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة السابقة زاد من إقبال المواطنين على الشراء من الإنترنت.

ونصح نجيب المواطنين بالحرص على التعامل مع مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة رسمية خلال شرائهم للذهب، لأن الذهب ليس مجرد سلعة، بل هو استثمار طويل الأجل.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن الذهب سلعة ثمينة لا يُفضل شراؤها عبر الإنترنت، بل يجب على المستهلك معاينة المنتج بنفسه والتأكد من وزنه وعياره ومدى مطابقته للمواصفات قبل الشراء.

وأكد فرج ضرورة الحصول على فاتورة رسمية موثقة تتضمن جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي عمليات احتيال محتملة.

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