السفير التركي لدى مصر: مصر ركيزة للاستثمارات التركية لموقعها الاستراتيجي

كتبت- منال المصري:

قال صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة إن مصر تعد هدف استراتيجي لتركيا وهو ما يرجع إلى العلاقة التاريخية بين الدولتين باعتبارها دولة جوار والعلاقات المتوسعة بين الدولتين في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى بين الدولتين.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تركيا ترى المكان الاستراتيجي لمصر ضرورة لها فهي ركيزة لها للسوق الافريقي والاوروبي.



وأضاف أوغلو أن مصر تمثل لتركيا موقع وهدف استراتيجي خاصة أن الاقتصاد التركي يحتاج إلى الاقتصاد المصري الذي يتيح فرص استثمارية كبيرة لتركيا وتعتبر أولوية.



وأشار إلى أن الشركات التركية تستهدف ضخ 500 مليون دولار في السوق المصري خلال العام الحالي في قطاعات مختلفة خاصة الملابس الجاهزة.