للمتضررين من "البنزين المغشوش".. كيف تحصل على الـ 2000 جنيه تعويض؟

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بدء استقبال المستندات المطلوبة من المواطنين المؤهلين للحصول على تعويض بقيمة تصل إلى 2000 جنيه، ضمن آلية التعويض عن الأضرار الناتجة عن أزمة "البنزين المغشوش".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي استكمالًا لما أعلنته الوزارة في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025، بشأن صرف مبلغ يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه، لأصحاب الشكاوى المقدمة من خلال الخط الساخن (16528) أو عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير الشروط المطلوبة لصرف التعويض، وخطوات تقديم المستندات:

الشروط المطلوبة لصرف التعويض:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

خطوات تقديم المستندات:

عبر الإنترنت:

رفع المستندات السابقة من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

عبر واتساب:

إرسال المستندات على أحد الرقمين التاليين:

01288816528

01222216528

وأكدت الوزارة على أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة.

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