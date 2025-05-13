تفاصيل خطة طرح "جيوس" العقارية في البورصة.. ماذا نعرفه؟

كتبت- أمنية عاصم:

تستعد شركة جيوس للتجارة والمقاولات، للقيد فى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر، وفقا لحسام عيد مدير الاستثمار بالشركة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نسبة الطرح المرتقبة تتراوح بين 30 لـ 35% من أسهم الشركة.

وتابع عيد، أن شركة "فاكت للاستشارات المالية" تعد المستشار المالي بينما شركة "برايم" تعد مدير الطرح.

ويقول تامر مكرم، المدير المالي لشركة جيوس للتجارة والمقاولات، أن شركة "جيوس" حققت حجم إيرادات بلغ نحو 201 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري فيما سجلت الشركة أرباح قبل خصم الضرائب بـ 28 مليون جنيه.

وذكر مكرم، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الشركة تستهدف حجم إيرادات تبلغ 1.150 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي 2025

وأشار إلى أن الشركة استطاعت مضاعفة حجم أعمالها خلال 3 سنوات الماضية، حيث سجلت الشركة، إيرادات بـ 828 مليون جنيه مع نهاية العام الماضي 2024، فيما حققت إيرادات بقيمة 700 مليون جنيه مع نهاية العام الأسبق 2023 ، وسجلت الشركة إيرادات 353 مليون جنيه مع نهاية عام 2022.

وأوضح أن أرباح الشركة بعد خصم الضرائب سجلت 54 مليون جنيه مع نهاية العام الماضي مقابل 49 مليون جنيه خلال 2023.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري، أوضح أنها تتمثل في منصة افتتاح قناة السويس، ومستشفى 500 500 ، محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتنفيذ 2 كوبري معدني بمحافظة البحيرة.

وأضاف أن الشركة شاركت في إنشاء مجموعة كباري بمنطقة المعادي منها " كوبري طرة " بجانب شركات أخرى.

وتأسست شركة جيوس عام 1993، وهي متخصصة في قطاع المقاولات ( أعمال الطرق، أعمال الأنفاق، والأعمال المتكاملة، وأعمال الكباري ).