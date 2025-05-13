مصر تعلن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركات خالدة، وبتروبل، وجابكو، في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار حرصها على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

ونجحت شركة خالدة فى 11 مايو الجاري من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية واثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدم.

وكان الإحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات) وجاري العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، والذي يتوقع منه إنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم.

وذلك بالإضافة الى الخطة الجاري الانتهاء منها والتي تتضمن مد خط إنتاج 10 بوصة بطول 23 كم واستثمارات حوالي 10 مليون دولار وكذلك استكمال خطة حفر عدة آبار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة.

كما حققت شركة بتروبل كشف جديد فى 8 مايو الجاري بإختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 متر في رمال عسل وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر، بحسب البترول.

وأضاف البيان، أن شركة جابكو حققت كشف جديد في الأول من مايو بإختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 بتثقيب 38 قدم في رمال الكريم وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.