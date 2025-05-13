24.8 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات في الربع الأول من 2025

كتبت- آية محمد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وجاءت أهم مؤشرات نتائج الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 كالآتي:

وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 24.8 مليار جنيه مصري بفضل النمو الكبير في إيرادات قطاع التجزئة والذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات بما يمثل نسبة 56% من إجمالي نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 10% و8% و4% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 10.9 مليار جنيه مصري بهامش ربح متميز قدره 44% مقارنة بهامش قدره 42% في العام السابق مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

وحقق إيراد الاستثمار من فودافون مصر نموا بزيادة قدرها 3.6 مرة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.2 ميار جنيه مصري.

بعد تحييد أثر خسائر فروق العملة وأرباح فروق العملة، حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 5.2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 21%.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2,3 مليار جنيه مصري (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6.8 مليار جنيه مصري (بما يمثل 27% من إجمالي الإيرادات).

وشهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنا لتحقق 1,6 مرة مقارنة بـ 2,2 مرة في الربع الرابع من عام 2024.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة (بعد تحييد مبلغ 0.2 مليار جنيه مصري قيمة مصروفات الرخصة) مبلغ 3.8 مليار جنيه مصري، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 35%.

وعلق محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الربع الأول من العام 2025 قائلاً: "بدأنا العام بارتفاع في إجمالي الإيرادات بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 25 مليار جنيه مصري، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز على مستوى كافة قطاعات التجزئة والجملة، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 49% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بهامش ربح متميز بنسبة 44%، حيث تمكنا من التغلب على الضغوط التضخمية على التكاليف من خلال العمل على تطوير كفاءتنا التشغيلية.

وأضاف نصر أنه على مستوى قطاع خدمات التجزئة، حققت الإيرادات نموا قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالنمو في وحدات أعمال المنزل بنسبة 45% وذلك بعد التعديلات البالغة 30% في أسعار الخدمات المقدمة التي تمت في ديسمبر 2024.

وارتفعت إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالنمو الاستثنائي في وحدات أعمال المشغلين والنواقل الدولية والتي توسعت بنسبة 56% و64% على الترتيب.

وأشار نصر، إلى أنه بعد تحييد قيمة خسائر فروق العملة البالغة 0.7 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025 وأرباح فروق العملة البالغة 0.2 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام 2024،.

وحقق صافي الربح نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 5.2 مليار جنيه مصري وهامش ربح 21%، يأتي هذا النمو مدفوعا بالأداء التشغيلي القوي والزيادة البالغة 3.6 مرة في إيرادات الاستثمار في شركة فودافون مصر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والذي ساهم في الحد من أثر الزيادة البالغة 73% في مصروفات الفائدة.

وبحسب نصر، انخفضت النفقات الرأسمالية النقدية بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تماشيا مع استراتيجيتنا لترشيد النفقات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتأمين مواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.