إعلان

بلومبرج: مصر تستأجر محطة تغييز عائمة لمدة 10 سنوات

11:27 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الغاز الطبيعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تعاقدت مصر مع شركة "هوغ إيفي" على استئجار محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، في إشارة إلى اعتماد البلاد طويل الأمد على استيراد الوقود، وفقا لما ذكرته شركة هوغ إيفي في بيان لوكالة "بلومبرج".

وبموجب الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تصل الوحدة "هوغ غاندريا" إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026، وسيبدأ على الفور تحويل السفينة، التي كانت تستخدم لنقل الغاز الطبيعي المسال، إلى وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز.

طلب مصر على الغاز

وتحتاج مصر لشراء كميات متزايدة من الغاز المسال نتيجة تزايد الطلب المحلي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتدهور السريع في إنتاج الغاز المحلي، بحسب "الشرق بلومبرج"

وستحل وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، التي توفر ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً عند العمل بطاقتها القصوى، محل السفينة "هوج جاليون" الموجودة حالياً في مصر كمحطة استيراد الغاز المسال العاملة الوحيدة في البلاد.

كانت هوج أمدت مصر بهذه السفينة العام الماضي لمدة 19-20 شهراً عندما تحولت البلاد من مصدر صاف للغاز المسال إلى مستورد.

وستظل الوحدة "هوج جاليون" في مصر لمدة عام آخر قبل أن تنتقل إلى أستراليا في 2027.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة هوغ إيفي الغاز الطبيعي الوقود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تعلن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة