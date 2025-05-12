المهندس أحمد عز رئيسًا للاتحاد العربي للحديد والصلب

إعلان تحريري

انتخبت الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، خلال دورتها المنعقدة في نواكشوط بدولة موريتانيا، المهندس أحمد عز مؤسس شركة حديد عز، رئيسًا جديدًا للاتحاد، وذلك في مواجهة مرشح الشركة الكويتية للحديد والصلب.

ويُعد الاتحاد العربي للحديد والصلب أكبر اتحاد صناعي عربي نوعي، ويضم في عضويته 75 شركة صلب عربية بارزة، بينها شركات سابك السعودية، وحديد الإمارات، والقطرية للصلب، والليبية للصلب - مصراته، والحجار الجزائرية، وفولاذ التونسية، ومغرب ستيل، بالإضافة إلى شركات مناجم الحديد في موريتانيا والجزائر.

وحافظت شركة حديد عز على ترتيبها كأكبر شركة صلب عربية، وفقًا لتصنيف منظمة الصلب العالمية (وورلد ستيل) لعام 2024.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد عز سبق أن تم انتخابه رئيسًا للاتحاد العربي للحديد والصلب في عام 2008، قبل أن يقدم استقالته تزامنًا مع أحداث يناير 2011.