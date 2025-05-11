البنزين المغشوش| متحدث البترول يكشف تفاصيل جديدة.. ولميس الحديدي: هو في طلمبة بـ2000 جنيه؟

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، عدم وجود أي تناقض بين البيان الأول للوزارة بشأن عينات البنزين وبين البيان اللاحق الذي أشار إلى وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من إجمالي 807 عينات تم فحصها.

وأوضح المهندس عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن "البيان الأول ارتكز على عينات محددة تم أخذها في البداية، قبل أن تصلنا شكاوى المواطنين، وبعد إعلان الرقم الساخن لتلقي الشكاوى، تفاعل الجمهور على مستوى الجمهورية على مدار 5 أيام، وبلغ عدد الشكاوى 870 شكوى".

وعقبّت الإعلامية لميس الحديدي على قيمة التعويض المقترحة، متسائلة: "هو فيه طلمبة بنزين عربية بـ2000 جنيه؟، فيه طلمبات بتوصل لـ40 ألف جنيه، دي مساعدة مش تعويض، لما يكون فيه 870 شكوى من البنزين أكيد أعداد المتضررين أضعاف".

وردّ المهندس عاطف، موضحًا: "ليس كل أعطال الطلمبات ناتجة عن البنزين غير المطابق للمواصفات، بل قد تتعلق بعوامل أخرى مثل عمر مضخات الوقود أو أعطال كهربائية، وسنعمل على تحديد وتقييم الأضرار الناتجة تحديدًا عن البنزين غير المطابق".

وأشار إلى أنه فور ظهور نتائج العينات السلبية للمواصفات، تم العمل على محورين أساسيين لضمان مطابقة المواصفات، حيث توجد لجنة مشكَّلة منذ عام 2022 لمراجعة ومطابقة البنزين، وقد تم تعزيز إجراءات هذه اللجنة لتحقيق حماية مزدوجة.

ورداً على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كانت العينات الخمس تخص 5 محطات بنزين مختلفة، أجاب المهندس عاطف: "5 عينات من سلاسل الإمداد بأكملها، وليس شرطًا أن تكون لـ 5 محطات بنزين، بل قد تكون لأكثر من ذلك حسب موقع أخذ العينة".

وعلق على عدم إعلان مواقع محطات البنزين التي ظهرت بها المشكلة، قائلاً: "نظرًا لأنها 5 عينات غير مطابقة، قررنا فور ثبوت سلبية العينة تعويض الناس، وسوف نُكمل التعاون مع الجهات المختصة لمحاسبة من يثبت تقصيره، وسيتم إعلان النتائج على الرأي العام بشفافية كاملة".

وذكر المتحدث الرسمي أن البنزين في مصر يأتي من مصدرين رئيسيين، إما محلي أو مستورد، ولكنه أوضح صعوبة تحديد المحطات التي تستخدم أيًا منهما بشكل حصري، حيث يتم خلط البنزين في سلاسل الإمداد.

وشددت الإعلامية لميس الحديدي في سؤالها على ضرورة إعلان أسماء محطات البنزين المتورطة بعد انتهاء التحقيقات بشفافية تامة، وهو ما أكد عليه المهندس عاطف، قائلاً: "سنواصل التحقيقات مع الجهات المختصة، وفور الانتهاء سيتم محاسبة المقصرين وإعلان النتائج على الرأي العام بكل شفافية".