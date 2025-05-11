البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق

كتبت- دينا كرم:

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وأكدت أنه لا صحة في ذلك.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة ، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع.

وتؤكد الوزارة أن الوضع آمن تماماً ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور.

وفي ذات الإطار، تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية التالية:

• الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

• الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990

• شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

• شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.