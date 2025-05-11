هل أزمة "البنزين المغشوش" انتهت؟.. شعبة المواد البترولية تجيب

كتبت- دينا كرم:



أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، "لمصراوي" أن ما أُثير مؤخراً حول أزمة "البنزين المغشوش" انتهى فعليًا منذ لحظة ظهورها.



وأرجع ذلك إلى أن المخزون الموجود من البنزين لا يتراكم داخل المحطات، بل يباع بشكل يومي وفقًا لحجم المبيعات بكل محطة.



وأوضح نصر أنه على سبيل المثال إذا كان هناك مشكلة في أي شحنة فإنه تم استهلاكها بالفعل في اليوم ذاته أو في اليوم التالي، لذلك فإنها تكون قد اختفت من السوق.



وشدد على أنه لم يُثبت حتى الآن وجود مياه مختلطة بالبنزين في أي من محطات الوقود، كما لم يتم رصد حالات لخلط أنواع البنزين ببعضها كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما ورد في طلب الإحاطة المقدم من إحدى نائبات البرلمان.



وأشار نصر إلى أن شركات التسويق مسؤولة فقط عن توزيع المنتج، بينما لا تقوم بتكريره أو تصنيعه، وهو ما يقلل من احتمالية وجود تلوث أو خلل في جودته داخل المحطة نفسها، مضيفًا: "التانكات في المحطات لم يثبت تلوثها أو احتواؤها على مياه أو إضافات مخالفة".



من جانبها، أشارت وزارة البترول في بيان صادر اليوم، إلي صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات.



لذلك قررت الوزارة صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

وأكدت وزارة البترول على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.



وأشارت إلى استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.



اقرأ أيضًا:

البنزين المغشوش.. شروط حصول المتضررين على تعويض 2000 جنيه



بعد ظهور نتائج تحاليل البنزين.. 5 عينات غير مطابقة للمواصفات في هذه المحافظات



