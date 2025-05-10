التحقيق مازال مستمرا.."المواد البترولية" توضح حقيقة غلق محطات الوقود بعد أزمة "البنزين المغشوش"

كتبت- دينا كرم:

نفت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق بعض محطات الوقود على خلفية ما يعرف بـ"أزمة البنزين المغشوش".

وقال حسن نصر، رئيس الشعبة في تصريحات "لمصراوي" إن جميع محطات الوقود في مختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا عدم وجود أي محطات مغلقة.

وأوضح نصر، أن حركة التزود بالوقود تسير بشكل طبيعي، وهناك طوابير منتظمة على المحطات، ولم تتأثر الإيرادات سلبًا، بل شهدت ارتفاعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار نصر، إلى أن الجهات المعنية ما زالت تحقق في الشكاوى الواردة من بعض المواطنين بشأن البنزين، مؤكدًا أنه فور التوصل إلى نتائج رسمية سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة.

وقال معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تلقت نحو 681 شكوى تتعلق بجودة البنزين عبر الخط الساخن، مشيرًا إلى أن أغلب الشكاوى وردت من منطقة جغرافية واحدة.

وأوضح عاطف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر مساء الجمعة، أن الوزارة سحبت عينات من عدد كبير من محطات الوقود، فضلًا عن عينات من طلمبات سيارات المتضررين، ويجري تحليلها حاليًا.

وأكد أن نتائج الفحص حتى الآن لم تثبت وجود أي تلاعب أو غش في الوقود، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في حملات التفتيش، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

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