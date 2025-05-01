قطاع المنسوجات يتصدر مؤشرات قطاعات البورصة.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى محللون تحدثوا لـ "مصراوي " أن تصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة لمؤشر القطاعات خلال الأسبوع الماضي ؛ يرجع إلى إعلان معظم الشركات لنتائج أعمالها السنوية التى تظهر تحقيقهم معدلات ربحية مرتفعة بجانب تحسن أداء الأسهم المدرجة بالبورصة بشكل عام نتيجة لإعلان البنك المركزي المصري عن تخفيضه أسعار الفائدة بنسبة 2.25 % ؛ بما ساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال بسوق أوراق المال.

وتصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة مؤشر القطاعات بالبورصة بنسبة نمو 3.8% خلال الأسبوع الماضي، وفق التقرير الأسبوعي الصادر من البورصة المصرية.

ويضم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نحو 9 شركات مدرجة هم شركة جولدن تكس للأصواف، شركة النساجون الشرقيون، وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب، وشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، وشركة دايس للملابس الجاهزة، وشركة الاسكندرية للغزل والنسيج ( سبينالكس) ، شركة العربية لحليج الأقطان، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة، إن تصدُّر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة لقائمة القطاعات الأعلى نموًا في البورصة خلال الأسبوع الماضي يعود إلى إعلان معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع عن نتائج أعمالها السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي أظهرت تحقيق معدلات نمو قوية في الأرباح بدعم من زيادة المبيعات.

ارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد بسوق المال المصرية خلال عام 2024 بنحو 26% على أساس سنوي لتصل إلى 2.19مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

وصعدت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 99.9% لتسجل صافي ربح بلغ 900.93 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 450.68 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، تحقيق الشركة أرباحًا بقيمة 16.09 مليون دولار خلال 11 شهرًا.

وأضاف عيد، أن القوائم المالية الإيجابية لتلك الشركات انعكست بشكل واضح على أداء الأسهم وأسعارها؛ ما أدى إلى تحركات صعودية ومكاسب كبيرة، وهو ما ساهم في تصدُّر القطاع لقائمة الأكثر نموًا خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة في بداية الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم بنسب متفاوتة، مع منح مصر أقل نسبة وهي 10%، اعتبر محفزًا إيجابيًا للقطاع، إذ توقع المحللون أن هذه الرسوم ستعزز من تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي مقارنة بالمنتجات الصينية والهندية والفيتنامية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع للاستفادة من انخفاض الرسوم المحلية.

ولفت إلى أن تعليق تطبيق هذه الرسوم وعدم وضوح الرؤية بشأن مدى جدية تنفيذها، قلل من أثرها على أداء الأسهم مقارنة بتأثير القوائم المالية القوية التي أعلنتها الشركات، وهو ما دفع المؤسسات إلى ضخ سيولة نقدية متزايدة في هذا القطاع، لا سيما مع بداية إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس 2025، والتي واصلت إظهار معدلات نمو إيجابية.

وأرجعت رشا محسب،مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، الأداء الإيجابي للأسهم بما فيما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق ودعم أداء عدد من القطاعات الحيوية.

وأضافت محسب أن القطاع العقاري يُعد من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة أيضًا، نتيجة تراجع تكلفة التمويل،؛مما يعزز من حركة الشراء والاستثمار في القطاع.

و لفتت إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعد من أبرز القطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر من خفض الفائدة، حيث ينعكس ذلك على نشاط التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم.

وتوقعت محسب استمرار الزخم في أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، مع توجه مزيد من المستثمرين والأفراد نحو الاستثمار في الأسهم باعتبارها بديلاً أكثر جاذبية من الأوعية الادخارية التقليدية في ظل تراجع العائد عليها بعد خفض الفائدة.