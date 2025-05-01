خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والأسمنت والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والسمك البلطي، والجمبري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت .. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

هبوط حاد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس