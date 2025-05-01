انتعاش 12 قطاعا في البورصة.. رأسمال السوقي يربح 33 مليار جنيه خلال أبريل

كتبت- أمنية عاصم:

حقق إجمالي القيمة السوقية مكاسب خلال شهر أبريل بنحو 33 مليار جنيه مسجلا نحو 2.281 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.248 تريليون جنيه عند سعر الفتح في بداية شهر أبريل محققة ارتفاعًا بنسبة 1.47%، وفق بيانات البورصة قام مصراوي بتحليلها.

وأغلق مؤشر EGX 30 عند مستوى 32126 نقطة ليسجل ارتفاعًا بنحو 0.31%، فيما سجل مؤشر EGX 70 صعودًا بنحو 3.8%، وحقق مؤشر EGX 100 نموًا بنسبة 2.76%؛ وفقًا التقرير الشهري للبورصة المصرية.

تطور مؤشرات القطاعات خلال شهر أبريل

تصدر قطاع السياحة وترفيه نمو القطاعات بنسبة 20.8% يليه قطاع خدمات تعليمية بنسبة نمو 16.9% ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة نمو 12.6%.

ويأتي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع بنسبة 6.1%، وجاء قطاع مواد البناء في المركز الذي يليه بنسبة نمو 5.5% ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.3%.

واحتل قطاع خدمات النقل والشحن المركز السابع بنسبة نمو 4.5% ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2% ليأتي بعدها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9% ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة نمو 1.9% ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة نمو 1.7%.

وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في نهاية القائمة بنمو بنسبة 0.1%، فيما لم يحقق قطاع الموارد الأساسية أى نمو خلال شهر أبريل.

بينما قطاع العقارات حقق تراجع طفيف خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1%، سجل قطاع البنوك تراجعا بمعدل أكبر في أداء أسهمه في الفترة ذاتها مسجلا 4.1%.

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