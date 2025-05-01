انخفاض الزيت . أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.4 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.96 جنيه، بتراجع 3.29 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.17 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.1 جنيه، بزيادة 19قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.7 جنيه، بتراجع 4.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.75 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.54 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.88 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.02 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.9 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.15 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 136.61 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 273.71 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.77 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 97.33 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.