مؤشرات وول ستريت تنتعش بعد دعوة ترامب للأمريكيين

كتبت- أمنية عاصم:

تمكنت مؤشرات الأسهم في وول ستريت من الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء على وقع تصريحات ترامب التي حثت الأميركيين على الشراء، رغم تصاعد توترات الحرب التجارية بعد فرض الصين والاتحاد الأوروبي رسوم على الواردات من الولايات المتحدة؛ وفق الشرق بلومبرج.

وأضاف التقرير، مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) صعد بنسبة 0.8%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) الشهير بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.8%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% لرصيده.

وأسهم التكنولوجيا الأميركية شهدت انتعاشاً خلال تعاملات الأربعاء بقيادة "تسلا" الذي ارتفع سعره 5.4%، كما ارتفع سعر سهم "إنفيديا" بنسبة 4.7%، و"أبل" بـ3.9%، و"أمازون" بـ2.6% و"مايكروسوفت" بـ2.3%.؛ وبحسب التقرير.

وجاء ذلك بعدما حث الرئيس دونالد ترامب الأميركيين، يوم الأربعاء، على التحلي بالهدوء ومواصلة الاستثمار، وعدم الذعر، مع فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، في إشارة إلى أن البيت الأبيض يراقب عن كثب رد فعل السوق على الرسوم.

ترامب قال في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "هذا وقتٌ مثالي للشراء". كما شجع متابعيه على "الهدوء"، وتوقع بأن "يسير كل شيء على ما يرام".

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