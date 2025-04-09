البورصات الصينية تتجاهل تهديدات ترامب وتكتسي باللون الأخضر

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت البورصات الصينية أداءًا جيدًا بالرغم من تزايد السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية؛ خاصة بعد التصعيد الأخير بإعلان البيت الأبيض فرض رسوم جمركية هائلة تصل لنسبة 104% على جميع الواردات الصينية أمس، ، يُضاف هذا إلى الرسوم الجمركية الصينية التي كانت سارية قبل ولاية ترامب الثانية.

ودخل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصين بنحو 34% حيز التنفيذ قبل يومين بعد أن فرض دونالد ترامب رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري و عودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وجاء رفع ترامب الرسوم الحمركية الأمريكية على الصين قبل أن ترد الصين اليوم برفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكا إلى 84%.

وحصلت الدول الآسيوية على نصيب الأسد من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ بما انعكس بشكل سلبي على المؤشرات منذ نهاية الأسبوع الماضي وبداية الجلسة الاسبوعية الاثنين الماضي إلا أن المؤشرات غرت عكس سرب الانهيارات العالمية وأغلقت جلسة أمس على ارتفاعات.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 1.31 % عند مستوى 3186 نقطة بختام جلسة اليوم .

الصين، ( بورصة شنتشن ): سجل المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) – ارتفاعات بنحو 1.22% عند مستوى 9539 نقطة بنهاية إغلاقات اليوم.

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