النفط يهبط لليوم الخامس على التوالي مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ

كتبت- دينا كرم:

هبطت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021 اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن الطلب تغذيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات متزايدة بشأن الإمدادات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.04 دولار، أي بنسبة 3.25%، لتصل إلى 60.78 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.86 دولار، أي بنسبة 3.12%، لتصل إلى 57.72 دولار.

وخسر كلا العقدين ما يصل إلى 4% قبل أن يقلصا بعض خسائرهما.

وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على مدى الجلسات الخمس الماضية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات، مما أثار مخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تؤثر على النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على الوقود.

وانخفضت عقود برنت الآجلة مقارنةً بالعقد الذي أبرم بعد ستة أشهر إلى 98 سنتًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، وقد تقلصت هذه العلاوة من 3.53 دولار أمريكي في 2 أبريل ، عندما أُعلن عن الرسوم الجمركية، ومع تصاعد الحرب التجارية مع الصين.

ويشير تضييق التراجع في سوق برنت، وهو الهيكل السوقي الذي تكون فيه أسعار العقود الآجلة الفورية أعلى من العرض في وقت لاحق، إلى أن المستثمرين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن انخفاض الطلب على النفط الخام واحتمال حدوث فائض في العرض.

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 104% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مما أضاف 50% إلى الرسوم الجمركية بعد أن فشلت بكين في رفع رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الظهر يوم الثلاثاء.

وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم ترفع البلاد الضريبة الانتقامية البالغة 34%.

وقال يي لين، نائب رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي، إن "الرد الصيني العدواني يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن "نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا معرض للخطر إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر".

وتفاقم تراجع النفط بسبب قرار اتخذته أوبك+ الأسبوع الماضي، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، بزيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميا، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها من المرجح أن تدفع السوق إلى فائض.

ويتوقع جولدمان ساكس الآن أن يتراجع سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 و58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2026.

ومع انخفاض أسعار النفط، انخفض سعر مزيج النفط الروسي إسبو إلى ما دون مستوى سقف السعر الغربي البالغ 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين.

وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لزيادة بنحو 1.4 مليون برميل.