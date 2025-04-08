البورصات الآسيوية تتعافى من رسوم ترامب وتكتسي بالأخضر

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الآسيوية تعافي واضح، ليكسو أغلب مؤشرات تلك البورصات اللون الأخضر بالختام اليوم الثلاثاء وذلك بقيادة بورصة طوكيو التي حققت صعودًا بنحو 6.03%.

وكانت جلسة أمس الأحد ( أول جلسات الأسبوع في البورصات الآسيوية) تكبدت بها جميع البورصات خسائر فادحة – خاصة بورصة هونج كونج التى سجلت أكبر هبوط بنسبة 13% - وسط انهيارات البورصات العالمية ؛ وجاءت ذلك مدفوعة بالحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم جراء سياسة ترامب العدائية في فرض رسوم جمركية على العديد من الدول.

وحصلت الدول الآسيوية على نصيب الأسد من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ بما انعكس بشكل سلبي على المؤشرات منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى جلسة أمس الأحد.

كان الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي، أعلن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري و عودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%

اليابان تقود صعود البورصات الآسيوية

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولت اليوم على صعود قوى بنسبة 6.03% عند مستوى 33012 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) - بإرتفاع بنسبة 1.51% مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 20127 نقطة؛ وذلك بعدما سجل هبوط حاد بأكثر من 13 % والذي يعد أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، نقلًا عن وكالة أنباء ماكاو بيزنس الصينية.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 1.58% عند مستوى 3145 نقطة .

الصين، ( بورصة شنتشن ): سجل المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) – ارتفاعات طفيفة بنحو 0.81% عند مستوى 1791 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على ارتفاعات طفيفه بنحو 0.26% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 2.27 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 7510 نقطة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.

كوريا الجنوبية وسنغافورة تواصلان نزيف الخسائر

تايوان، (بورصة تايوان ): واصل مؤشر تايكس (TAIEX) – الانخفاض بنحو 4.02% مع إغلاقات جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 18459 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): واصل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – الهبوط بنحو 2.01 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3469 نقطة.