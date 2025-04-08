ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والدواجن، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الجبن الابيض والرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.98 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.63 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.84 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.66 جنيه، بتراجع 5.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.59 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.69 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 59.62 جنيه، بتراجع 6.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.27 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.56 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.79 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.94 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.1 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.6 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.52 جنيه، بزيادة 4.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.98 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.02 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.85 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه