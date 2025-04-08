تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 2.5 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.