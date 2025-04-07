بورصتا السعودية والأردن تكتسيان بالأخضر.. هل بدأ تعافي الأسواق العربية؟

كتبت-أمنية عاصم:

غردت بورصتا السعودية والأردن خارج سرب الخسائر العالمية والعربية، وكسى اللون الأخضر مؤشراتهما في ختام جلسة تداول اليوم. فيما سجلت باقي البورصات الخليجية تراجعات بوتيرة أقل من الأسواق العالمية التى تكبدت خسائر فادحة.

وتشير نتائج البورصات الخليجية في تداولات اليوم إلى بداية تعافيها من الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم جراء سياسة ترامب في فرض رسوم جمركية على العديد من الدول.

كان الرئيس الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري و عودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا. ما أدى إلى انهيار البورصات العالمية والعربية في تداولات الخميس والأحد.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.

تعافي أسواق العرب: ارتفاع السعودية والأردن

وعلى عكس موجة الخسائر العالمية، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال تداولات اليوم بنحو 1.05%عند مستوى 11194 نقطة. فيما سجلت بورصة الأردن صعودًا طفيفًا للمؤشر العام بنسبة 0.03 %عند نقطة 2546 نقطة بختام جلسة اليوم.

وسجلت باقي البورصات العربية خسائر بوتيرة أقل من نظيرتها العالمية اليوم أو تلك التي سجلتها في جلستها السابقة، ففي بورصة قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.35%، فاقداً 33.96 نقطة ليبلغ مستوى 9766.05 نقطة وذلك في ختام الجلسة.

وشهدت الأسواق الإماراتية انخفاضًا بنهاية تعاملات اليوم، مسجلا مؤشر سوق دبي المالي هبوطًا بنحو 3.07 % عند مستوى 4799 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي تراجعًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 2.58 % عند مستوى 8949 نقطة ، وجاء ذلك مع إغلاقات جلسة اليوم.

وانخفض مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 1.15% عند مستوى 1896 نقطة بنهاية تعاملات اليوم. فيما سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 0.64% عند مستوى 8054 نقطة مع نهاية جلسة اليوم. وتراجع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.68% عند مستوى 4223 نقطة بختام جلسة اليوم.

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