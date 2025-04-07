بورصة "هونج كونج" تسجل أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 13 % وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، بينما في اليابان انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 7.8% نقلًا عن وكالة أنباء ماكاو بيزنس الصينية.

وانهارت الأسواق العالمية يوم الاثنين، حيث قادت آسيا التراجع، حيث تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسومه الجمركية المشددة على الرغم من رد الصين الانتقامي وتزايد تحذيرات الركود العالمي.

وأضاف التقرير، أنه في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول جاهدة إلى تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة دون اتخاذ إجراءات انتقامية، ترد بكين بالمثل، مما يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لينج جي إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين بنسبة 34 % والتي أعلنت عنها يوم الجمعة "تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح في نظام التجارة المتعدد الأطراف".

وقال لينغ لممثلي الشركات الأميركية يوم الأحد، بحسب وزارته، إن "السبب الجذري لمشكلة الرسوم الجمركية يكمن في الولايات المتحدة".

واستكمل التقرير، أن ترامب يوم الأحد، أكد على مطلبه بخفض العجز مع الشركاء التجاريين، قائلاً إنه لن يعقد أي صفقات ما لم يتم حل هذه المشكلة، وقال ترامب يوم الأحد: "في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما".

ولقد تم محو تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، وفي يوم الاثنين تعرضت الأسهم الآسيوية لضربة أشد حيث تحول المستثمرون إلى الأصول الأكثر أمانا؛ بحسب وكالة ماكاو.

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