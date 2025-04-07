الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023 تحت ضغط قرارات الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث انخفض مؤشر "داكس" (DAX) الألماني بنحو 10%، وفقًا لتقرير الشرق بلومبرج.

وتراجع مؤشر "ستوكس الأوروبي " Stoxx Europe 600 بنسبة 5.8% وانخفض مؤشر "داكس" 6.6% في الساعة 9:21 صباحاً بتوقيت باريس، لتستمر الخسائر بعد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.

فيما انخفض مؤشر "أو إم إكس ستوكهولم 30" السويدي 6.1% متجهاً نحو السوق الهابطة، كما دخلت المؤشرات في إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا إلى منطقة التصحيح الأسبوع الماضي؛ بحسب التقرير.

وتصدرت أسهم قطاع الدفاع، الذي كان من بين أفضل القطاعات أداءً هذا العام، الانخفاض وسط جمع المستثمرين السيولة عبر بيع الأسهم الرابحة. كما تراجعت كل القطاعات العشرين على مؤشر "ستوكس 600"، فيما سجلت أسهم البنوك وشركات الطاقة وشركات التأمين عدداً من أكبر الانخفاضات.

موجة تخارج من الأسهم الأوروبية

وقال دانيل موراي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إف جي أسيت مانجمنت"، ومقرها في زيورخ، إن "هناك شعوراً عاماً بالذعر. كل الأسهم تنخفض، حتى أسهم الشركات الجيدة التي يُرجح أن تحقق أداءً جيداً نسبياً".

وفق التقرير، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الجمعة مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية منذ تفشي جائحة كورونا، ما دفع السوق إلى منطقة التصحيح نتيجة القلق من أن تؤثر الحرب التجارية المتصاعدة سلبياً على النمو الاقتصاد وتخفض طلب المستهلكين.

وأوضح التقرير، أن =شهر أبريل شهد تحولاً مفاجئاً بعد موجة ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال الربع الأول من العام بفضل التفاؤل بأن إصلاحات المالية العامة في ألمانيا ستدعم النمو الاقتصادي. كما أن ضعف التموضع الاستثماري وتراجع التقييمات وانخفاض أسعار الفائدة من العوامل التي ساعدت المنطقة في التفوق على أداء مؤشر "إس آند بي 500" بأكبر معدل على الإطلاق على أساس فصلي.

ولكن قرارات التعريفات الجمركية التي أصدرها ترمب كانت أكثر حدة من التوقعات، ما دفع المستثمرين إلى موجة هروب جماعي من الأسهم في جميع أنحاء العالم. وسجل مؤشر "إس آند بي 500" أكبر انخفاض له في يومين منذ مارس 2020، حيث انخفضت قيمته السوقية بأكثر من 5 تريليونات دولار إثر موجة البيع الكثيف. فيما دخل مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) السوق الهابطة، بحسب التقرير.

وكما سيراقب المستثمرون رد الاتحاد الأوروبي على قرارات الرسوم الجمركية مع بداية الأسبوع. وحذّر وزيرا مالية إيطاليا وإسبانيا من الرد بشكل أشد من اللازم على الرسوم الجمركية، بينما أشار نظيرهما الفرنسي إلى أن رد الاتحاد قد يشمل فرض قيود تنظيمية على استخدام كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية للبيانات.

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