انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر طن الأسمنت وحديد عز، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزرء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37968.8 جنيه، بزيادة 302.13 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39741.5 جنيه، بتراجع 47.39 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3438.89 جنيه، بتراجع 77.78 جنيه.