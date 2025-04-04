انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصيبت الأسواق العالمية، بزيف من الخسائر الحادة، سواء في سوق الأسهم أو السلع خاصة الذهب والفضة بالإضافة لأسعار النفط العالمية.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الصين رسومًا إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، ردًا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا على الواردات الصينية، وهو ما تسبب في انهيار كبير في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التولي.

6 تريليونات دولار خسائر البورصة الأمريكية في يومين

وأغلق مؤشر داوجونز الصناعي على خسائر حادة حيث خسر 5.5% ما يعادل 2231 نقطة، ليغلق عند مستوى 38314 نقطة، وهوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97% ما يعادل 322 نقطة مسجلا 5074 نقطة كما أنخفض مؤشر ناسداك بنسبة 6.16% ما يعادل 1156 نقطة مسجلا 17611 نقطة، لتبلغ خسائر سوق الأسهم الأمريكية أكثر من 6 تريليونات دولار دولار خلال يومين بعد قرار ترامب.

أبل تفقد 450 مليار دولار من قيمتها السوقية

وفقدت شركة أبل 450 مليار دولار من قيمتها السوقية، منذ أن إعلان الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة يوم الأربعاء الماضي، وتداول الأسهم بأقل من 200 دولار للسهم، ليفقد سهم الشركة خلال منتصف تعاملات الجمعة أكثر من 10% من قيمته السوقية.

كما تراجعت أسهم شركة انفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5%، في حين انخفضت أسهم تسلا بنسبة 6%.

انهيار عوائد السندات

كما انهارت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات اليوم الجمعة إلى ما دون 4%. حيث اندفع المستثمرون إلى السندات بحثًا عن الأمان؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض المعدلات. وفي وقت متأخر من أمس الخميس رفع JPMorgan احتمالات حدوث ركود هذا العام إلى 60% من 40%.

خسائر حادة للذهب والفضة

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعات حادة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد حوالي 3% من قيمته السوقية ليسجل مستوى 3.021 دولارًا للأونصة.

كما انهارت أسعار الفضة في الأسواق العالمية حيث خسرت حوالي 7% من قيمتها السوقية لتسجل مستوى 29.69 دولارًا للأونصة.

الرسوم الجمركية تطيح بأسعار النفط

وواصلت أسعار النفط العالمية، تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي، إذ هوى خام برنت بأكثر من 14%، خلال يومين فقط بعد تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 7% ليتجه لتحقيق أدنى إغلاق منذ منتصف جائحة فيروس كورونا في عام 2021.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.30 دولار، أو ما يعادل 7.6%، مسجلة 64.84 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.47 دولار، أو 8.2%، لتصل إلى 61.48 دولار.

يذكر أن رسوم ترامب الجمركية أدت إلى اضطراب الأسواق المالية، في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون تأثير الحرب التجارية على الطلب.

وفرضت الصين تعريفة بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية على أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 10 أبريل نيسان، وذلك عقب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.