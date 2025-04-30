أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 87 و91 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا.