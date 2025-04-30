ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي والحامي، والملوخية، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و60 جنيهًا.