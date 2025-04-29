هل هناك زيادة جديدة مرتقبة في أسعار السجائر؟.. شعبة الدخان تُجيب

كتبت- أمنية عاصم:

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، مل تردد حول زيادات سعرية متوقعة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الشركات لا تستطيع زيادة الأسعار إلا إذا تم فتح الشرائح التي حددها القانون.

وفسر كلامه قائلاً : إن فتح الشرائح طبقًا للقانون سيتم في شهر نوفمبر القادم 2025 ، حيث يمنح قانون رقم 177 لسنة 2023 وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات".

وشهدت أسعار السجائر 4 زيادات خلال العام الماضي،كانت الأولى في شهر فبراير، ثم في أبريل عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، الذي شهد معه سعر صرف الدولار ارتفاعاً من 31 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً. وجاءت الزيادة الثالثة في يوليو الماضي، والرابعة في 5 نوفمبر والمطبقة بنسبة 12%.

ويذكر أن وزارة المالية أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية “البندرول” المثبتة على عبوات السجائر والتبغ والمشروبات الكحولية المستوردة، حيث دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 مارس 2025.