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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 29 أبريل 2025

03:20 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5391 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5466 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4782 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4099جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38256 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21
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