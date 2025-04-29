شركة تابعة لـ "راية القابضة" تصدر صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الشركة "أمان القابضة"، والتي تعد احدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%.

وبحسب الأفصاح المرسل اليوم من الشركة للبورصة، أن شركة "أمان التمويل المشروعات"، وهي احدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة والمملوكة بنسبة 99%، أعلنت عن نجاحها في الإ٩وزنتهاء من إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه؛ بهدف تمويل محفظتها الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأردفت الشركة، أنه تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة "بكرة "، التي قامت بدور الشركة المصدرة ومدير الاستثمار من خلال شركاتها التابع ويحمل هذا الاصدار تصنيف ائتماني بدرجة BBB+ من وكالة MERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة. كما يتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية.

واستكملت، أنه شارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة منها " بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة، والأهلي فاروس " كمروج وضامن للتغطية.

وكما تولى مكتب "على الدين وشاحي" دور المستشار القانوني وشركة "MOORE" دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب Baker Tilly" بأعمال مراقبة الحسابات وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلا من الشيخ الدكتور عباس شومان الشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي.