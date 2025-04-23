منها شحن والاستعلام عن الرصيد.. تعرف على أبرز أكواد خدمات شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

يتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة "معلومات تهمك"، والتي تشمل قسم "أكواد تهمك" الذي يضم الأكواد الأساسية والمهمة الخاصة بشركات المحمول الأربعة في مصر.

و"My NTRA"تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز لمستخدمي المحمول بهدف تيسير الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية للأفراد والشركات.

ويمكن من خلال التطبيق الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية باستخدام الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو زيارة أفرع الشركات.

وفي السطور التالية يعرض" مصراوي" أبرز الأكواد الخاصة بخدمات شركات المحمول، كما وردت في تطبيق "My NTRA":

أكواد خدمات المحفظة الإلكترونية

أورنج: #115# أو من خلال التطبيق.

فودافون: *9# أو تطبيق الهاتف المحمول.

إي آند: #777* أو من خلال التطبيق.

وي: جميع الخدمات من خلال التطبيق .

أكواد معرفة الاستهلاك

أورنج: #100#

فودافون : *868*1#

إي آند:*838#

وي: *414#

الإستعلام عن خدمات القيمة المضافة "الخدمات الترفيهية" وإلغاؤها

أورنج: #8888#

فودافون: *010*010#

إي آند: *166#

وي: من خلال التطبيق أو الاتصال بخدمة العملاء.

أكواد الإشتراك أو الإلغاء لخدمة الكول تون

أورنج: للاشتراك اتصل ب 9999 - للإلغاء أرسل كلمة UNSUB إلى 9999

فودافون: للإشتراك *5555#- للإلغاء #0*055*

إي آند: للإشتراك *15# - للإلغاء #5*15*

وي: للإشتراك #777* - للإلغاء ارسل "إلغاء" إلى رقم 7777

أكواد شحن الرصيد

أورنج: #102#

فودافون: #رقم الكارت *858*

إي آند: #رقم الكارت *556*

وي: #رقم الكارت *555*

أكواد الإستعلام عن الرصيد

أورنج: #100#

فودافون: *868*1#

إي آند: لمشتركي الباقات #555* ولغير مشتركي الباقات *888#

وي: #550#

أكواد تحويل الرصيد

أورنج: #7#

فودافون: #رقم المحمول *المبلغ *2*868*

إي آند: #رقم المحمول *المبلغ *557*

وي: : #رقم المحمول *المبلغ *551*

الكود الموحد للإستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة "الخدمات الترفيهية"

للشركات الأربعة: *155#