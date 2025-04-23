وزير الخزانة الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين ليست دائمة



وكالات

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن المواجهة الحالية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين غير مستدامة، متوقعا تهدئة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في الوقت نفسه حذر وزير الخزانة الأمريكي في الخطاب الذي ألقاه أمام بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي، من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسميا حتى الآن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145%، وردت بكين برسوم مضادة بلغت 125% على السلع الأمريكية.

كما فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الديون الأمريكية بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وبحسب نص الخطاب، قال بيسنت: "أقول إن الصين ستكون صعبة للغاية في المفاوضات، لا أحد من الطرفين يعتقد أن الوضع الراهن سيستمر"، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفع مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 2.5% بعد أن نشرت وكالة بلومبرج نيوز تقريرا أوليا حول تصريحات بيسنت.

وأقر ترامب بارتفاع سوق الأسهم في تصريحاته للصحفيين لاحقا، لكنه تجنب تأكيد ما إذا كان يتفق مع تقييم بيسنت بأن الوضع مع الصين غير مستدام.

وقال ترامب: "نقوم بعمل جيد مع الصين".

وقال البيت الأبيض، إن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "سألت الرئيس عن هذا الأمر قبل المجيء إلى هنا، وأراد مني أن أشارككم جميعا أننا نحرز تقدما جيدا بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين".

وأوضحت ليفيت، أن الإدارة الأمريكية تعمل على تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الصين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تلقت أيضا 18 مقترحا تجاريا من دول حول العالم.

وامتنعت عن التصريح عمّا إذا كان ترامب قد تحدث مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأجرت إدارة ترامب محادثات مع حكومات اليابان والهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول أخرى، بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية.

إلا أن ترامب لم يُبدِ أي مؤشرات علنية على اعتزامه إلغاء الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها على كل دول العالم تقريبا وتبلغ 10%، رغم إصراره على سعيه إلى قيام دول أخرى بخفض ضرائبها على الواردات وإزالة أي حواجز غير جمركية تقول الإدارة إنها تعرقل الصادرات الأمريكية.