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تنظيم الاتصالات يصدر مواعيد العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي الخدمات

01:23 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، وذلك بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

وجاءت مواعيد العمل كالآتي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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