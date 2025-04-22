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قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

12:57 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 3297 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4238 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4945 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5651 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39560 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 56510 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175746 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 282550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99% إلى نحو 3457 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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