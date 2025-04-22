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مصلحة الضرائب: لن يتم قبول أي فاتورة ورقية بداية من يوليو 2023

12:36 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

مصلحة الضرائب

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كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تنبيه لتجنب رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه إعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.

وأدرجت المصلحة على موقعه الإلكتروني الأوراق اللازمة للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة على الرابط التالي: هنا

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