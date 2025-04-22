انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والملوخية، والخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل، والبرتقال الصيفي، واليوسفي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا ، بتراجع 10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 5 حنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 11 و19 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

يوسفي يتراوح بين 22 و38 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.