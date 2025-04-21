شعبة الأسماك: زيادة كبيرة في أسعار الفسيخ والرنجة تزامنا مع "شم النسيم"

كتبت- آية محمد:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك، إن أسعار الأسماك المملحة ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث يتراوح سعر كيلو الفسيخ حاليًا بين 400 و500 جنيه، مقابل 300 و350 جنيهًا العام الماضي، ويختلف السعر حسب العدد.

وسجل سعر كيلو الرنجة ما بين 150 و175 جنيهًا، مقابل 120 و130 جنيهًا العام الماضي، بينما بلغ سعر كيلو الملوحة نحو 200 جنيه، مقارنة بـ 150 و175 جنيهًا في العام الماضي، بحسب حليم.

وأشار حليم، إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتشغيل المراكب، والمزارع السمكية.

وأوضح حليم، أن الإقبال على شراء الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة هذا العام ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، خلال موسم شم النسيم.

وتوقع حليم استقرار أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، مع انقضاء موسم شم النسيم وتراجع الطلب في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

"أرقامي" و"خطط الأسعار".. خدمات تفاعلية من "My NTRA" لتوفير زيارة فروع الشركات

في يوم شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة في 5 سلاسل تجارية شهيرة

صناعة الذهب: مكاسب المعدن الأصفر تصل إلى 1155 جنيها منذ بداية 2025