رئيس مستثمري بني سويف: ضريبة الربح الموحدة تستوجب إلغاء قوانين سابقة

كتبت- دينا خالد:

قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن قرار الرئيس السيسي اليوم الخاص بفرض ضريبة موحدة على الربح، بالتأكيد سيوفر الوقت والجهد على المستثمرين ولكن تنفيذ هذا القرار يستوجب خطوات أخرى.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

جاء هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لمتابعة جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وأوضح الجبالي، أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى قانون يلغي القوانين السابقة التي فرضت الرسوم من الجهات المختلفة.

وأشار الجبالي، إلى أن هناك أكثر من جهة تحصل رسوما على الشركات والهيئات الصناعية، بموجب قانون يحدد هذة الرسوم، مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

وتابع الجبالي، أن تنفيذ هذا القرار يستوجب إلغاء جميع القوانين السابقة ووضع قانون جديد بالضريبة الموحدة.

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