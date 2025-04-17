بعد ارتفاعاته التاريخية.. مصانع الذهب تلجأ إلى تخفيف أوزان المشغولات

كتبت- دينا كرم:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن المصانع والورش تعمل حاليًا على تخفيف أوزان تصميمات المشغولات الذهبية لتتناسب مع قدرات المستهلكين في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار.

وحطم سعر الذهب رقمًا قياسيًا على المستويين العالمي والمحلي، حيث تجاوز عالميًا حاجز الـ3326 دولارًا للاونصة، تبعه ارتفاعًا في السوق المحلي في سعر الذهب عيار 21 ليتجاوز حاجز4745 جنيها للجرام، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وأوضح فرج "لمصراوي"، أن القطع التي كانت تصنع بوزن 10 أو 12 جرامًا، أصبحت تنفذ بأوزان أقل بكثير، تصل في بعض الأحيان إلى 2 أو 3 جرامات فقط، بما يسمح للعملاء بشراء خواتم أو أطقم كاملة بأوزان خفيفة رغم ارتفاع سعر الجرام.

وأضاف: "الطقم اللي كان بيتعمل زمان بوزن 60 أو 100 جرام، دلوقتي ممكن يتنفذ بنفس الشكل والمظهر تقريبًا لكن بوزن 7 أو 8 جرامات، لتقليل التكلفة ومراعاة القوة الشرائية للمستهلك".

وأكد فرج أن حركة البيع والشراء في سوق الذهب ما زالت طبيعية، مشددًا على أن الذهب سيظل دائمًا الملاذ الآمن للمستهلكين والمستثمرين، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

وهذا ما أكد عليه خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم في وقت سابق مع "مصراوي"، أن بعض التجار يتجهون حاليًا إلى تقليل أوزان المشغولات الذهبية الجديدة التي يتم تصنيعها، لتتناسب مع قدرات المستهلكين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

وأوضحوا أن "المشغولات التي كانت تصنع بوزن 5 أو 6 جرامات، أصبح يتم تقليل وزنها إلى 2 أو 3 جرامات، لتكون في متناول شرائح أكبر من الزبائن".

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